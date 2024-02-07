Почему ситуация в Авдеевке близка к катастрофической и какая вероятность мощной атаки РФ на Купянск

Российская оккупационная армия продолжает свое наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Также оккупанты не скрывают своих намерений вновь оккупировать Купянск Харьковской области. Действительно ли ситуация в Авдеевке близка к катастрофической? И какая вероятность мощной атаки РФ на Купянск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Авдеевке нехватка человеческих ресурсов

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV" подтвердил, что ситуация в Авдеевке очень непростая.

"Полной картинки у меня нет, но есть понимание, что россияне давят с двух сторон, и в ближайшее время явно недостаточно [украинских] сил и средств, которые там сосредоточены, чтобы остановить их. Если россияне смогут перерезать основную трассу, которая идет на севере, это будет близко к катастрофе", — проинформировал Жирохов.

Одной из самых больших проблем, по мнению эксперта, является нехватка человеческих ресурсов.

"Неделю-две в бой уже бросают тыловиков. Когда из рот материального обеспечения, из людей, которые были мобилизованы из [категории] ограниченно годные, формируют штурмовые группы и просто бросают для того, чтобы хоть как-то, хоть на какой-то момент остановить [продвижение россиян]. Естественно, что боевая эффективность таких групп, очень и очень низкая", — отметил эксперт.

Противник будет действовать массой

Что касается Купянского направления, то военный эксперт Сергей Грабовский в эфире канала "FREEDOM" заявил, что он согласен с той информацией, которую опубликовали в Forbes, о том, что на Купянском направлении собрано много сил РФ.

"С этими данными можно согласиться. Даже можно сказать, что это — дополнительные силы, средства, потому что, в общем-то, с осени мы говорили: российские оккупанты на этом направлении накопили более 100 тысяч личного состава. То есть, дополнительные 40 тысяч — вполне возможно, и Россия может себе это позволить", — сказал эксперт.

Говоря про 500 танков и 600 БМП, Грабский отметил: Россия может пойти на штурм этими силами, и теоретически есть определенная вероятность того, что противник дойдет до Купянска, понеся при этом огромные потери.

"То есть, прорваться они (захватчики – ред.) могут, но эти потери будут очень-очень сильные. В общем-то это будет пиррова победа противника. Плюс Россия не может эффективно прикрыть свои боевые порядки с воздуха", — сказал Грабский.

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