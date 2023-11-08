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Россия атаковала гражданское судно в Черном море

В результате атаки, пострадали члены экипажа - граждане Филиппин

8 ноября 2023, 19:53
Автор:
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Константин Куликов
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Россияне ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из одесских портов из самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Россия атаковала гражданское судно в Черном море

Пострадавшая часть судна

Три члена экипажа — граждане Филиппин — ранены, один из них госпитализирован.


Лоцман, помогавший балкеру зайти в порт, погиб.

Напомним, что Россия совершает усилия для блокирования экспорта украинских зерновых. Для этого она блокировала украинскую акваторию Черного моря и производит регулярные обстрелы портовой инфраструктуры Юга Украины. Украина создала другой маршрут экспорта — через дунайские порты Рени и Измаил, куда через устье Дуная заходят иностранные суда. Украину они покидают, двигаясь в румынской части акватории Черного моря.

Для блокировки этого экспортного маршрута Россия совершает налеты БПЛА и ракетные удары по Рени и Измаилу. Из-за этого некоторые из российских дронов падали на территории Румынии. Этот факт неохотно признала Румыния, а затем передислоцировала к границе Украины больше ПВО и ввела в приграничных с Украиной общинах противоракетное оповещение.

Тем временем, у Зеленского рассказали, готовиться ли Украине к затяжной войне. Советник главы Офиса президента о главных, по его мнению, российских пропагандистских нарративах.

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