Россия атаковала гражданское судно в Черном море

Россияне ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из одесских портов из самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Пострадавшая часть судна

Три члена экипажа — граждане Филиппин — ранены, один из них госпитализирован.

Лоцман, помогавший балкеру зайти в порт, погиб.

Напомним, что Россия совершает усилия для блокирования экспорта украинских зерновых. Для этого она блокировала украинскую акваторию Черного моря и производит регулярные обстрелы портовой инфраструктуры Юга Украины. Украина создала другой маршрут экспорта — через дунайские порты Рени и Измаил, куда через устье Дуная заходят иностранные суда. Украину они покидают, двигаясь в румынской части акватории Черного моря.

Для блокировки этого экспортного маршрута Россия совершает налеты БПЛА и ракетные удары по Рени и Измаилу. Из-за этого некоторые из российских дронов падали на территории Румынии. Этот факт неохотно признала Румыния, а затем передислоцировала к границе Украины больше ПВО и ввела в приграничных с Украиной общинах противоракетное оповещение.

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