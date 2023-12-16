Россия активно идет на крупный город Харьковщины, перебрасывает туда резервы: подробности от ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты активно наступают в районе Купянска, перебрасывая на это направление фронта резервы штурмовых батальонов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Российские войска. Фото: Getty Image
Военный отметил, таким образом российское военное руководство пытается перекрыть потери, которые армии России ежедневно наносят Силы обороны.
Фитьо заявил, что потери российских захватчиков в районе Купянска "достаточно серьезны".
За минувшие сутки ВСУ "сделали хорошими" 258 россиян, уничтожили 14 единиц их военной техники, среди которых три танка. Позавчера, 14 декабря, украинские военные уничтожили девять танков и десяток БМП.
Военный добавил, что враг не оставляет попыток повторно оккупировать город.
Читайте также на портале "Комментарии" — популярный немецкий таблоид Bild со ссылкой на разведывательные данные и источники пишет о том, что Кремль планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно уже аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов. Американские эксперты ISW отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями российских захватчиков. Об этом говорится в обзоре Институт изучения войны.
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