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Россия активно идет на крупный город Харьковщины, перебрасывает туда резервы: подробности от ВСУ

Российское военное руководство пытается перекрыть потери, которые армии России ежедневно наносят Силы обороны

сегодня, 13:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты активно наступают в районе Купянска, перебрасывая на это направление фронта резервы штурмовых батальонов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Россия активно идет на крупный город Харьковщины, перебрасывает туда резервы: подробности от ВСУ

Российские войска. Фото: Getty Image

Военный отметил, таким образом российское военное руководство пытается перекрыть потери, которые армии России ежедневно наносят Силы обороны.


Фитьо заявил, что потери российских захватчиков в районе Купянска "достаточно серьезны".

За минувшие сутки ВСУ "сделали хорошими" 258 россиян, уничтожили 14 единиц их военной техники, среди которых три танка. Позавчера, 14 декабря, украинские военные уничтожили девять танков и десяток БМП.

Военный добавил, что враг не оставляет попыток повторно оккупировать город.

"Купянск – это важный узловой логистический центр, и он может быть плацдармом для наступления противника на запад – в сторону неоккупированной Украины", – подытожил Владимир Фитьо.

Читайте также на портале "Комментарии" — популярный немецкий таблоид Bild со ссылкой на разведывательные данные и источники пишет о том, что Кремль планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно уже аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов. Американские эксперты ISW отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями российских захватчиков. Об этом говорится в обзоре Институт изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – от чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году.




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