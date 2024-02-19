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России здесь Армения не союзник: Пашинян сделал заявление о войне в Украине

Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе Украины, украинский народ - дружественный армянам

сегодня, 13:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения – не союзник России в вопросе Украины и напомнил о международном праве относительно признания государственных границ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Арменпресс".

России здесь Армения не союзник: Пашинян сделал заявление о войне в Украине

Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Глава правительства Армении напомнил, что он уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это честная официальная позиция его страны. 

"Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины — дружественный нам народ", – заявил Никол Пашинян.

По его словам, Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, получивших независимость после распада Советского Союза.

Он отметил, что Армения принимает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина.

Армянский премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Беларусь решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ереван пока что еще не принял окончательное решение относительно того, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что его страна пока что думает. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте, пишет "Интерфакс".

Также издание "Комментарии" сообщало – Пашинян ответил отказом на приглашение Лукашенко посетить встречу ОДКБ: подробности.




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Источник: https://armenpress.am/arm/
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