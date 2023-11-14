Пашинян ответил отказом на приглашение Лукашенко посетить встречу ОДКБ: подробности

Премьер Армении Никол Пашинян отказался участвовать во встрече ОДКБ в Минске 23 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Лукашенко и Пашинян. Фото из открытых источников

Согласно сообщению пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем, в частности, обсуждались вопросы по организации сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси (Ред. – самопровозглашенному), что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесется к этому решению", – говорится в тексте сообщения.

Отметим, в последнее время отношения Армении с союзниками по ОДКБ весьма натянуты, в частности, не все гладко в отношениях между Ереваном и Москвой. Причиной для недавних разногласий между странами стало участие официальной делегации Армении в саммите по формуле мира на Мальте. Москва увидела в этом "демонстративный антироссийский жест". Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которую цитирует ряд российских СМИ.

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