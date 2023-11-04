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В Ереване отреагировали на истерику РФ из-за участия Армении в саммите по формуле мира

Армения попыталась оправдаться за свое участие в мирном саммите на Мальте

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Москве неправильно восприняли и описали переговоры секретаря Совета Армении Армена Григоряна с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком на саммите по формуле мира в Мальте. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян, пишет "News.am".

В Ереване отреагировали на истерику РФ из-за участия Армении в саммите по формуле мира

Армения. Фото: из открытых источников

"Эта платформа – платформа министров безопасности. Я бы не сказал, что она была посвящена вопросу Украины, у нее была более широкая повестка дня", — сказал Оганесян.


Он добавил, что такая квалификация (Ред. – со стороны России) не соответствует действительности.

Отметим, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия восприняла участие Армении в саммите по формуле мира на Мальте как "демонстративный антироссийский жест". При этом в Москве напомнили, что помнят и другие недружественные к России шаги со стороны официального Еревана и поэтому делают соответствующие выводы.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://news.am/arm/news/790613.html
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