Готова ли Армения выйти из ОДКБ: Пашинян дал ответ

Ереван пока что еще не принял окончательное решение относительно того, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что его страна пока что думает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте, пишет "Интерфакс".

Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Глава правительства Армении объяснял, почему отказался принять участие во встрече с коллегами из стран ОДКБ, которая состоится в Минске.

"ОДКБ, вопреки своим обязательствам, не дала должной реакции на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз. При всем уважении к коллегам по ОДКБ, непонятно, почему мы каждый раз ходим на эти мероприятия (Ред. – заседания в рамках ОДКБ), повторяем одно и то же, и каждый раз не получаем должной реакции", – отметил Пашинян.

По его словам, Армения просит своих партнеров не обижаться, но сейчас так складываются обстоятельства, что Еревану приходится искать других партнеров в сфере безопасности.

"Мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать соглашения, покупать вооружение, военную технику. Это наша политика", – констатировал Пашинян.

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