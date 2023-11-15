Готова ли Армения выйти из ОДКБ: Пашинян дал ответ

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Кравцев Сергей
Ереван пока что еще не принял окончательное решение относительно того, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что его страна пока что думает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте, пишет "Интерфакс".
Никол Пашинян. Фото из открытых источников
Глава правительства Армении объяснял, почему отказался принять участие во встрече с коллегами из стран ОДКБ, которая состоится в Минске.
По его словам, Армения просит своих партнеров не обижаться, но сейчас так складываются обстоятельства, что Еревану приходится искать других партнеров в сфере безопасности.
Читайте также на портале "Комментарии" — власти Армении пытаются дистанцироваться от России. Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Ереване отреагировали на истерику РФ из-за участия Армении в саммите по формуле мира.
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