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Москва может потерять проверенного временем союзника: что это значит для ОДКБ

Армения отворачивается от России: американские аналитики указали на неопровержимые факты

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власти Армении пытаются дистанцироваться от Российской Федерации. Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Москва может потерять проверенного временем союзника: что это значит для ОДКБ

Путин и Пашинян. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил в известность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. Фактически это стал первый такой отказ армянского руководства проигнорировать приглашения для участия во встрече ОДКБ.


При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это обидно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, "очень хороший повод для обмена мнениями" и согласование идей.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения пока не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.                                                                                                         

Уже около года отношения между Арменией и России заметно ухудшаются. Официальные представители стран выступали с резкими заявлениями. При этом Ереван меняет свою международную политику в сторону западных стран.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему нужен план Б в войне против РФ: на что Кремль делает ставку.




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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-14-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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