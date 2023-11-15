Москва может потерять проверенного временем союзника: что это значит для ОДКБ

Власти Армении пытаются дистанцироваться от Российской Федерации. Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Путин и Пашинян. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил в известность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. Фактически это стал первый такой отказ армянского руководства проигнорировать приглашения для участия во встрече ОДКБ.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это обидно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, "очень хороший повод для обмена мнениями" и согласование идей.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения пока не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.



Уже около года отношения между Арменией и России заметно ухудшаются. Официальные представители стран выступали с резкими заявлениями. При этом Ереван меняет свою международную политику в сторону западных стран.

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