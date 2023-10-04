России снова привиделись "украинские десантники" в Крыму: чем закончился бой

Как передает портал "Комментарии", Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что крымский мыс Тарханкут был повторно атакован ВСУ. Первый раз подразделения ГУР Минобороны Украины высадились в Крыму в августе этого года. Тогда завязался ожесточенный бой с оккупантами.

Крым. Фото: из открытых источников

У Шойгу заявляют, что десантная группа ВСУ, следовавшая в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, планировала пробиться с боем на аннексированный полуостров в северо-западной части акватории Черного моря.

"Действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", – говорится в сообщении.

Также похожая информация появилась в Telegram-канале Shot, который, со ссылкой на источники утверждает, что 13 украинских диверсантов уничтожены при попытке высадиться на западе Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли у ВСУ еще время выйти на Азовское побережье – где враг может ударить в ответ.



