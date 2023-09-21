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Есть ли у ВСУ еще время выйти на Азовское побережье – где враг может ударить в ответ

До конца октября еще точно есть время

сегодня, 09:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сначала глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не будет делать паузу в ходе своего контрнаступления с наступлением зимы. Такие же намеки сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Сколько еще времени есть у украинских защитников, чтобы, не сбавляя темп продолжить продвижение, попытавшись разбить сухопутный коридор в Крым? Есть ли угроза, что Россия будет контратаковать? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Есть ли у ВСУ еще время выйти на Азовское побережье – где враг может ударить в ответ

ВСУ. Фото: из открытых источников

Сейчас бои идут во второй линии обороны россиян

Военный аналитик Петр Черник в интервью "ТСН" заявил, что сейчас время точно не на стороне россиян. Им критически нужна "передышка", которую противник хочет использовать для перегруппировки войск, переброски на фронт новых подразделений. 


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Эксперт считает, что на серьезные операции, как на юге, так и на востоке Украина может рассчитывать только пока стоит сухая погода. При всем желании, когда начнется сезон дождей колесная и даже гусеничная техника будет идти с трудом. 

"Как только мы сумеем проломить этот большой проход в так называемой линии Суровикина, то действительно все может пойти веселее и есть шанс прикоснуться к Северному Поазовью. Но есть нюанс – мы понимаем, что все это будет полноценно происходить в цикле сухой погоды. До конца октября у нас еще точно есть время. Зимой погода будет хуже и логика боевых действий изменится. Правда, этой зимой не будет все так же, как предыдущей зимой. Определенное отличие будет", — отметил Петр Черник.

Лимано-Купянское направление не дает покоя россиянам

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что россияне тоже могут планировать свои операции, пока это позволяет сухая погода. Все внимание должно быть к ситуации на Лимано-Купянском направлении, где противник вновь может попытаться пойти в наступление. 

По мнению эксперта, россияне понимают, что просто так позиции ВСУ они не сумеют подвинуть. Поэтому будут использовать тактику, которую проверили, когда захватывали Бахмут. Командование противника вновь пригонит отряды "Шторм Z", будет пытаться продавить наши позиции пушечным мясом в стиле Бахмута прошлой зимой.

"Применение кассетных боеприпасов и построение тактически грамотной обороны дало свои результаты. Россияне не смогли прорвать нашу оборону на этом направлении", — напомнил Иван Киричевский.

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