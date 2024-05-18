Российские оккупанты совершили информационно-психологическую операцию по якобы "захвату" села Роботино в Запорожской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что "группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, а впоследствии появилась информация о "захвате" этого села".

Плетенчук рассказал, что тогда произошло "локальное ИПСО" — оккупанты смогли подойти на соответствующее расстояние и повесить флаг РФ, но почти все они были ликвидированы. Он уточнил, что выжил только один оккупант, его взяли в плен.

Отметим, военный аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке сообщил печальную новость с фронта, что после нескольких месяцев штурмов российским захватчикам удалось отбить у украинских защитников село Роботино.

"Русская армия вторжения снова отразила село Роботино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакском направлении во время прошлогоднего контрнаступления", — отмечается в сообщении аналитика.

Читайте на портале "Комментарии" — еще 16 мая Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами села Роботино Пологовского района Запорожской области. Но и тогда спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона тогда опроверг эту информацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к Волчанску. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики все чаще стали признавать, что допустили огромную ошибку, затягивая с оказанием помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что сейчас происходит на фронтах российско-украинской войны.



