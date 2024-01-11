Рискнет ли Россия заблокировать новый зерновой коридор Украины: что уже вызывает тревогу

Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Россия попытается заблокировать новый зерновой коридор, пробитый в прошлом году Украиной вдоль западного побережья Черного моря. С этой целью РФ, вероятно, попытаться прибегнуть к дестабилизации ситуации в так называемом Приднестровье, чтобы создать нестабильность в Молдове. Насколько это реалистично? Следует ли Украине и союзникам предпринимать какие-то контрмеры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновой коридор. Фото из открытых источников

Приднестровье и так висит на тонком волоске

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поделился таким комментариям:

"Я считаю, что сценарий, о котором пишет ISW (прогнозы которого нередко расходятся с реальностью, как в случае с тем, что Украина продержится максимум неделю в случае широкомасштабной российской агрессии), маловероятен. Приднестровье и так висит на тонком волоске. Местные сепаратисты и россияне там сидят, как мыши. Ротации нет, они в полной изоляции. Воздушное пространство закрыто. И провоцировать сейчас Украину и Молдову к тем или иным действиям касательно этой непризнанной республики никто не будет. Так нет ни необходимого контингента российских войск, ни в целом стабильной ситуации".

К тому же, продолжает эксперт, на том участке сконцентрирован (еще с 2022 года) немалый контингент украинских войск. Но даже тогда россияне не рискнули устраивать провокации со стороны Приднестровья. Потому что были большие опасения, что в случае любого выдвижения с той стороны, ответ может пойти не только со стороны украинских, но и со стороны молдовских вооруженных сил.

"Потому что для Молдовы наличие Приднестровья в нынешнем виде – серьезная заноза в пятке. Исходя из вышесказанного, к подобным прогноза отношусь крайне скептически", – резюмирует Олег Пендзин.

Cерьезно что-то предпринять в том регионе Россия не сможет

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко считает, что информацию ISW о российских планах блокирования нового морского коридора Украины, когда часть кораблей двигалась через Измаил, Рени, часть загружалась в других терминалах вдоль побережья Черного моря, следует оценивать. как сигнал. И нам, и Молдове, президент которой Майя Санду всё громче говорит о необходимости присоединения к ЕС, о важности поддержки Украины в войне против РФ.

"В то же время, я считаю, что серьезно что-то предпринять в том регионе Россия не сможет. Даже. если Путин заставит руководство Молдовы заблокировать перевозку через свою территорию украинской продукции (что маловероятно) к болгарским терминалам Варна и Бургас, а также к румынской Констанце, мы можем это сделать через территории Румынии", – поясняет эксперт.

По его мнению, скорее следует обратить внимание на то, что происходит в другом регионе. А именно – блокирование прохода через Красное море, через Суэцкий канал.

"Там заблокировано уже семь наших кораблей, которые везут украинское зерно в направлении стран Ближнего Востока, Китай, Индию. Более 40% украинского экспорта идет именно в этом направлении. И за его блокирование Йеменом с использованием военного вооружения, полученного от Ирана явно просматривается рука РФ. Которая старается везде дестабилизировать ситуацию, – отмечает Леонид Козаченко. – Йемен говорит, что блокирует перевозки, чтобы досадить Израилю, воюющему с Палестиной. Аргументы – нелепы. Но Россия, у которой все хуже складывается ситуация на всех фронтах, используется, похоже, последние козыри".

Мы должны всё это учитывать, считает эксперт. По его словам, вчера наибольшие украинские ассоциации призвали президента и СНБО рассмотреть этот вопрос.

"Следует обращаться в ООН. Важно срочно рассмотреть ситуацию в Черном море, в Красном и так далее. Потому что в очередной раз создается угроза мирового голода", – подчеркивает Леонид Козаченко.

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