РФ "замораживает" фронты в Украине: все силы бросает для достижения одной цели

После того, как украинские войска начали молниеносную операцию в Курской области РФ, "российские операции сосредоточены исключительно в районе Покровска". Захватчики "как бы замораживают другие фронты". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "France 24", цитируя заявление аналитика по войне в Украине в Европейском совете по международным отношениям Густава Гресселя.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"До наступления на курской дуге россияне наступали на семи фронтах на Донбассе. А теперь остался только Покровск, в то время, как некоторые войска из других мест перебрасываются в Курск", — сказал эксперт по войне в Украине из британского Университета Глазго Гусейн Алиев.

Отметим, в то же время на Западе считают, что кроме поднятия морального духа украинцев Курская операция в военном плане ни к чему не привела. Но при этом признают, что Украине удалось захватить почти 1300 квадратных километров российской территории и взять под контроль Суджу – важный газовый экспортный узел для российского Транссибирского трубопровода. Кроме того, Украина создала военную администрацию и имеет достаточно бронетехники, скопившейся на Сумщине, чтобы усилить свой военный контингент. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что, хотя с точки зрения морали этот наглый гамбит Киева удался, этого нельзя сказать о военной точке зрения.

Читайте также на портале "Комментарии" — успешная операция ВСУ в Курской области РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться. Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО Курт Волкер. Об этом пишет Business Insider.

"Россия не может нападать на Украину и защищать Россию одновременно, ей пришлось сделать выбор", — сказал он на конференции GLOBSEC в Праге.



