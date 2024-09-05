На Западе считают, что кроме поднятия морального духа украинцев Курская операция в военном плане ни к чему не привела. Но при этом признают, что Украине удалось захватить почти 1300 квадратных километров российской территории и взять под контроль Суджу – важный газовый экспортный узел для российского Транссибирского трубопровода. Кроме того, Украина создала военную администрацию и имеет достаточно бронетехники, скопившейся на Сумщине, чтобы усилить свой военный контингент. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Курская область. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что, хотя с точки зрения морали этот наглый гамбит Киева удался, этого нельзя сказать о военной точке зрения.

"И все же... это массовое повышение морального духа не привело к улучшению ситуации на передовой в Украине. Россия оккупировала Нью-Йорк и Межевое, что возле Авдеевки, и на пороге захвата донецкого логистического узла Покровск. Захват Россией 93 квадратных миль территории Украины в августе заметно больше, чем 21 квадратная миля, которая была в среднем в течение первых семи месяцев 2024 года. Кроме 2-километрового продвижения 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины против окруженных позиций России в Харькове, Киев имеет немного военных успехов для празднования", — объясняет издание.

При этом апатия российской общественности относительно ситуации в Курской области гарантирует, что Россия вряд ли оттянет силы из Донецка для защиты своей земли. Армия пропагандистов Путина нормализовала захват Украиной территории в Курске, а туманное обещание окончательного поражения Киева успокоило большинство россиян.

Кроме того, выявление ограниченной эскалационной способности России также не ускорило получение разрешений на передачу сложного оружия Украине. Хотя США должны включить ракету воздух-поверхность (JASSM) в осенний пакет поставок вооружений, технические проблемы могут заставить Украину ждать месяцы, чтобы их получить. Германия не одобрила экспорт крылатой ракеты Taurus, а Вашингтон не разблокировал использование британских ракет Storm Shadow против российских целей.

Поэтому, хотя вторжение Украины восстановило фактор хорошего настроения после тяжелого года военных неудач и разочарований, но ощутимые военные успехи еще не произошли, если они когда-нибудь произойдут.

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