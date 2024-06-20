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РФ вновь ударила по энергетике: в каких областях есть повреждения

Пострадали энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях

сегодня, 07:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на 20 июня Россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование в четырех регионах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram Укрэнерго.

РФ вновь ударила по энергетике: в каких областях есть повреждения

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 06:10 повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.

Ранее глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что ситуация с энергетической системой в Украине будет более сложной на этой неделе. 

Глава "Укрэнерго" отметил, главная причина, почему не удастся избежать отключений света для бытовых потребителей связана с прогнозируемым ростом энергопотребления из-за жары, а также в результате выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС. Это приведет к тому, отмечает Владимир Кудрицкий, что в этот период ситуация в украинской энергосистеме "будет ощутимо сложнее", чем было ранее.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Укрэнерго рассказали, когда будет много отключений и назвали причину.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине. Президент Владимир Зеленский акцентирует, что основной целью агрессора продолжают быть энергетические объекты нашей страны. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Кремль планирует усилить обстрел, в частности гидроэлектростанций и дамб, чтобы воспрепятствовать становлению украинского оборонного комплекса. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящий энерго-террор, а также рассказали, чего ожидать далее – и как эффективнее отражать подобные удары.




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Источник: https://t.me/Ukrenergo/2967
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