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РФ вернулась к ударам по энергетике: в ВСУ рассказали, к чему готовиться украинцам

Объекты топливно-энергетического сектора Украины в преддверии отопительного сезона снова становятся целью агрессора

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска, скорее всего, в преддверии отопительного сезона будут продолжать наносить ракетные удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

РФ вернулась к ударам по энергетике: в ВСУ рассказали, к чему готовиться украинцам

Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Спикер Воздушных сил отметил, что украинские защитник показали неплохой результат по отражению ракетных ударов РФ.


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"36 из 43 ракет это достаточно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, атаковал по разным направлениям, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в 6 областях", — отметил Юрий Игнат.

По его словам, энергетики подтвердили, что целью российских захватчиков были именно объекты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, также россияне попытались нанести удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

"Можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага. И к этому тоже нужно готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объектах, кроме военных", — добавил спикер.

Отметим, утром 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались такие города, как Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работала ПВО. 

Читайте также на портале "Комментарии" — следствием первой за шесть месяцев атаки россиян стало повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. Выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано. Такое заявление сделали в пресс-службе "Укрэнерго".




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