РФ увеличивает количество техники и войск: к чему готовятся оккупанты в Запорожской области

Противник стягивает войска и технику на оккупированные территории Запорожской области. Как передает портал "Коммпентарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Жители сообщают об увеличении количества пока живой силы противника и вражеской техники на оккупированной части области", – написал мэр Мелитополя.

Он добавил, тяжелую технику гонят через Мариуполь и Бердянск.

По словам Федорова, происходит заселение россиянами всех пустующих домов в селах Мелитопольского и Пологовского районов. Также фиксируется увеличивается количество военных в Токмаке и Бердянске.

По мнению Федорова, оккупанты планируют завозить гражданских охранников из России для охраны стратегических объектов и офисов оккупационной "власти", а военных и боевиков, задействованных в этом сейчас, будут отправлять на фронт, чтобы сдержать продолжающееся контрнаступление ВСУ.

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