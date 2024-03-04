РФ так и не рискнула бросить на фронт самые распиаренные танки

Страна-агрессор поставила на вооружение своей армии новый танк Т-14 "Армата". Впрочем, на фронт в Украину его не будут отправлять. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство "РИА-Новости", которое цитирует генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова.

Танк Т-14 "Армата". Фото: из открытых источников

"Армата", по словам генерального директора "Ростеха", якобы намного превосходит другие российские и советские танки по своим характеристикам.

"Но в ходе СВО (Ред. – так в России официально принято называть войну) эти танки вряд ли будут использоваться из-за своей высокой стоимости. Армии проще приобрести более дешевые танки Т-90", — пишут пропагандисты со ссылкой на Чемезова.

В официальных сообщениях создателей боевой машины говорится, что Т-14 "Армата" – российский основной боевой танк следующего поколения, созданный для использования в рамках "сетецентрической концепции" ведения боя. Танк отличается от классических советских и российских танков безэкипажной башней и множеством различных инноваций в сфере разведки, управления огнем и маскировки.

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