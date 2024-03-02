Россияне нацелились на еще один город после Авдеевки: сколько еще продлится их наступление

Интенсивное наступление россиян продолжается. И после захвата Авдеевки оно получило новый импульс и уже ВСУ готовятся, чтобы дать отпор врагу на подступах к городу Часов Яр. Какие вызовы стоят перед ВСУ? Сколько еще продлится интенсивное наступление оккупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

Направление удара россиян понятно – это Часов Яр

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "УНИАН" заявил, что россияне действительно активизировались в районе Бахмута и нацелились на Часов Яр.

"Сложная ситуация в Ивановском и на всем южном фланге. Направление их удара понятно – это Часов Яр. Но это было очевидно, что после взятия Авдеевки это направление станет приоритетным для врага. Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше — в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", — заявил Мусиенко.

Эксперт добавил, что Силы обороны Украины на данном направлении спасают высоты, но вызовы при этом остаются серьезными.

Мусиенко отметил, Часов Яр сам по себе расположен на высоте. И фортификационные сооружения там продолжают достраиваться. На этом направлении актуальна проблема с отсутствием оружия, артиллерии и мин. Их надо больше. Ведь без артиллерии ВСУ не используют наше преимущество в высоте.

"Мы должны врагу оттуда наносить удары, а оно получается совсем иначе. Еще одна специфика этого региона заключается в том, что РФ здесь раньше меньше применяла авиацию и чаще наносила удары дронами. Дроны – это большая проблема. В общем, вызовы для Часового Яра сейчас серьезные", – высказался эксперт.

Враг и дальше будет проявлять свою активность

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире общенационального телемарафона заявил, что российское продвижение будет продолжаться, потому что противник будет пытаться использовать и достаточно благоприятные погодные условия, потому что почва высыхает достаточно быстро, и ситуацию с дефицитом у нас в личном составе и в боеприпасах.

При этом Грабский подчеркнул, что тактическое продвижение возможно, но о каких-то оперативных прорывах в настоящее время речь не идет.

"Как минимум до середины марта, а возможно до конца месяца, если у противника хватит ресурсов, они будут продолжать давить в таком же масштабе. Но уровень потерь противника, который достигает порой 30%, исключает возможность осуществления прорывов на оперативную глубину до 150 км", — подчеркнул Грабский.

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