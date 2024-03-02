Россияне нацелились на еще один город после Авдеевки: сколько еще продлится их наступление

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Кравцев Сергей
Интенсивное наступление россиян продолжается. И после захвата Авдеевки оно получило новый импульс и уже ВСУ готовятся, чтобы дать отпор врагу на подступах к городу Часов Яр. Какие вызовы стоят перед ВСУ? Сколько еще продлится интенсивное наступление оккупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото: GETTY IMAGES
Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "УНИАН" заявил, что россияне действительно активизировались в районе Бахмута и нацелились на Часов Яр.
Эксперт добавил, что Силы обороны Украины на данном направлении спасают высоты, но вызовы при этом остаются серьезными.
Мусиенко отметил, Часов Яр сам по себе расположен на высоте. И фортификационные сооружения там продолжают достраиваться. На этом направлении актуальна проблема с отсутствием оружия, артиллерии и мин. Их надо больше. Ведь без артиллерии ВСУ не используют наше преимущество в высоте.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире общенационального телемарафона заявил, что российское продвижение будет продолжаться, потому что противник будет пытаться использовать и достаточно благоприятные погодные условия, потому что почва высыхает достаточно быстро, и ситуацию с дефицитом у нас в личном составе и в боеприпасах.
При этом Грабский подчеркнул, что тактическое продвижение возможно, но о каких-то оперативных прорывах в настоящее время речь не идет.
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