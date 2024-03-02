logo

BTC/USD

61948.91

ETH/USD

3438.24

LTC/USD

90.06

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путин повышает ставки: в США рассказали, зачем Россия испытала ракету "Ярс"
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин повышает ставки: в США рассказали, зачем Россия испытала ракету "Ярс"

Аналитики ISW считают, что Россия испытала ракету "Ярс", чтобы вселить страх в западную аудиторию

сегодня, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" для того, чтобы вселить страх в западную аудиторию и таким образом ослабить западную поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", в этом уверены американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин повышает ставки: в США рассказали, зачем Россия испытала ракету "Ярс"

Ракета "Ярс". Фото: из открытых источников

Отмечается, 1 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска провели успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", оснащенной ракетой залпового наведения (РСВН).

Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля также подчеркнул, что Россия обладает оружием, которое может нанести удар по странам Запада.

ISW продолжает оценивать, что Кремль часто использует ядерное бряцание, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины Западом. 

Военные аналитики говорят, что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно.

Стоит отметить, "Ярс" или РС-24 – это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение РФ в 2009 году.

Комплекс оснащен разделяющейся головной частью — от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.

Скорость полета ракеты якобы — до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярсу" может полностью уничтожить небольшой город.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление президента РФ Владимира Путина о готовности применения ядерного оружия в случае отправки войск НАТО в Украину есть очередным "психологическим запугиванием". Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает "El País".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-1-2024
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости