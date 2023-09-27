РФ строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком: в чем опасность

Построение прямого железнодорожного сообщения с Мариуполем, Волновахой и Донецком даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Оккупанты начали строить железнодорожный мост через Кальмиус. Фото: Телеграм-канал Петра Андрющенко

Советник отметил, что такое строительство сейчас уже не только болтовня. По его словам, оккупанты начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.

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"В случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — написал Андрющенко.

При этом напомнил, что железнодорожное сообщение из Волновахи на запад идет дальше через Розовку-Мелитополь в Крым, а на север – в Донецк.

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