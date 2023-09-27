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РФ строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком: в чем опасность

Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Построение прямого железнодорожного сообщения с Мариуполем, Волновахой и Донецком даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. 

РФ строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком: в чем опасность

Оккупанты начали строить железнодорожный мост через Кальмиус. Фото: Телеграм-канал Петра Андрющенко

Советник отметил, что такое строительство сейчас уже не только болтовня. По его словам, оккупанты начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус. 


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"В случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — написал Андрющенко.

При этом напомнил, что железнодорожное сообщение из Волновахи на запад идет дальше через Розовку-Мелитополь в Крым, а на север – в Донецк.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ракеты страны-агрессора включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного производства. Если РФ сумеет обойти санкции, то увеличит их создание. Такое заявление сделал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ранее "Комментарии" писали – что изменят ATACMS на поле боя – будет ли Украина бить по Керченскому мосту.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/13792
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