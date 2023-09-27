В ВМС рассказали, сколько иностранных деталей в российских ракетах, которыми враг бьет по Украине

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Кравцев Сергей
Ракеты страны-агрессора включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного производства. Если РФ сумеет обойти санкции, то увеличит их создание. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Спикер заявил, что РФ вынуждена заменять иностранные детали в ракетах аналогами собственного производства. Однако те не надежны.
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По его словам, сейчас основным оружием агрессора есть ракеты, которые враг запускает с кораблей и субмарин.
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