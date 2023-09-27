В ВМС рассказали, сколько иностранных деталей в российских ракетах, которыми враг бьет по Украине

Ракеты страны-агрессора включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного производства. Если РФ сумеет обойти санкции, то увеличит их создание. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что РФ вынуждена заменять иностранные детали в ракетах аналогами собственного производства. Однако те не надежны.

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"Аналогичная ситуация у россиян с кораблями. Когда они строили, например, "адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, сначала там стояли немецкие двигатели. После начала войны против Украины в 2014 году в РФ начали ставить уже китайские двигатели. Сейчас у них в планах закончить эту серию уже с российскими двигателями. Можно представить, насколько будет падать качество и надежность этих изделий, поскольку Россия остается отсталой страной в технологическом плане", — отметил Плетенчук.

По его словам, сейчас основным оружием агрессора есть ракеты, которые враг запускает с кораблей и субмарин.

"В Черном море почти все время находятся три ракетоносителя, сейчас их три. Остальные Черноморский флот прячется в бухтах, или где-то за углом Крыма, где считают себя более или менее защищенными из-за наличия боновых заграждений и любой системы ПВО", — подчеркнул он.

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