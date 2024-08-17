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РФ снова пугает мир ядерной катастрофой: в Минобороны сделали заявление

Россия не впервые сообщает якобы о готовящихся ударах по АЭС

сегодня, 15:30 comments2061
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Кравцев Сергей

В Минобороны РФ "с надлежащей серьезностью" оценивают информацию якобы о готовящемся ударе украинских войск по Курской АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российской пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на минобороны РФ.

РФ снова пугает мир ядерной катастрофой: в Минобороны сделали заявление

Курская АЭС. Фото: из открытых источников

"Целью данной провокации является обвинение РФ в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции "О борьбе с актами ядерного терроризма", – говорится в сообщении.

Пропагандистки заявляют, что в случае начала реализации "киевским режимом" преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Стоит отметить, что Россия не впервые сообщает якобы о готовящихся ударах по АЭС, раньше россияне угрожали подготовкой ударов по Запорожской атомной станции. Эта тема и сейчас время от времени подымается.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация может готовить ядерную провокацию на Курской или Запорожской атомной электростанциях, чтобы обвинить в ней Украину. Об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко и МИД Украины.

Андрей Коваленко отметил, у россиян не сработал сценарий обвинить Украину в терроризме и наступлении на Курскую АЭС и "теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации". 

"Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – наступление ВСУ на Курщине: к чему готовятся россияне, есть ли угроза режиму Путина.




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