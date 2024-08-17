Украина отреагировала на "анонсирование" терактов на Курской и Запорожской АЭС

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Кравцев Сергей
Российская Федерация может готовить ядерную провокацию на Курской или Запорожской атомной электростанциях, чтобы обвинить в ней Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко и МИД Украины.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Андрей Коваленко отметил, у россиян не сработал сценарий обвинить Украину в терроризме и наступлении на Курскую АЭС и "теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации".
В Министерстве иностранных дел Украины опровергли такие сообщения российской пропаганды.
Пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий отметил, что происходит очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции.
Георгий Тихий добавил, что Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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