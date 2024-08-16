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Как Путин пытается остановить ВСУ в Курской области: сколько солдат РФ вывела из Украины

По информации CNN, Россия перебросила тысячи солдат из Украины в Курскую область

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Россия перебросила несколько тысяч солдат с оккупированной территории Украины, чтобы противостоять неожиданно успешному украинскому наступлению в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", ссылаясь за заявления американских чиновников.

Как Путин пытается остановить ВСУ в Курской области: сколько солдат РФ вывела из Украины

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Издание отмечает, пока неизвестно, сколько войск перебрасывает Россия, но источники сообщили, что несколько подразделений размером с бригаду, состоящих не менее чем из 1000 военнослужащих каждое, переместились в Курскую область.

Американские чиновники и представители европейской разведки отмечают, что главной целью курской операции ВСУ, по-видимому, является создание "стратегических дилемм" для Путина, особенно когда речь идет о том, куда Россия должна направить военные ресурсы.

Тем не менее, считается, что у России сотни тысяч солдат на передовой в Украине, поэтому переброска нескольких тысяч может не оказать большого влияния в краткосрочной перспективе, отмечают чиновники.

Кроме того, Россия пока не перебрасывает свои более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область, а вместо этого укрепляет оборону в основном необученными призывниками, взятыми из других мест в России.

"Мы пока не видели существенного перемещения [российских войск], и мы не можем сказать, связано ли это с тем, что они только начали перемещать силы, или у них просто нет сил для перемещения", — сказал один из источников в американской разведке.

Помимо войск, перемещенных с территории Украины, Россия также отправила персонал из Ленинградского военного округа и Калининграда в России, чтобы помочь защитить Курск, сказал один из чиновников США.

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