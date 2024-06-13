РФ продолжает давить по всей линии фронта: где ситуация самая тяжелая

Российские захватчики продолжают давить по всей линии фронта, привлекая последние резервы для сохранения интенсивности наступательных действий, сообщил бывший командир роты 47-й бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Враг продолжает наступать. Фото из открытых источников

"На днях мы потеряли Новопокровское. Теперь лучшим решением будет отвод войска из "подковы" между Новопокровским и Уманским. Нет смысла класть людей за три никому не нужные посадки", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, на Соколе украинские подразделения сдерживают противника, но де-факто не контролируют населенный пункт.

"Самая большая проблема наших подразделений в истощении, дефиците людей и техники. Без подкреплений подразделений, которые дерутся на отрезке Очеретино-Карловка, наш максимум – откатываться к линии укреплений, которые сформированы на высотах западнее водных каскадов. Но надеюсь, что наши родители-командиры понимают, что линии должны защищать свежие бригады, а не те, что уже год без ротации", — подчеркнул военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.