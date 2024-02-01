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РФ превратила Мелитополь в полигон: детали

Враг превратил оккупированный город в территорию для экспериментов с оружием

1 февраля 2024, 19:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты превратили захваченный город Мелитополь Запорожской области в сплошной полигон для испытания военных технологий.

РФ превратила Мелитополь в полигон: детали

Мелитополь стал сплошным полигоном. Фото из открытых источников

По словам мэра Ивана Федорова, в Мелитополе враг собирает и тестирует дроны, а также военную технику.

По информации главы города, россияне заставляют овладевать беспилотниками даже детей.

Кроме того, оккупанты устроили вокруг Мелитополя тренировочные военные базы. По словам Ивана Федорова, несколько раз в неделю жители города слышат необъяснимые взрывы и гул.

"Враг сделал Мелитополь, который до оккупации славился как черешневая столица Украины, "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, а теперь еще и полигоном", — посетовал чиновник.

В то же время, отметил Федоров, уже второй год подряд Мелитополь является центром партизанского движения, который не позволяет врагу чувствовать себя в безопасности на захваченной земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ. Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.

"Комментарии" также писали, что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/4520
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