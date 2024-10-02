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РФ получила важную победу: на Западе намекнули, что фронт может обвалиться

Bloomberg обращает внимание, что захват Угледара дает российским войскам стратегическое преимущество

сегодня, 13:48
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Кравцев Сергей

Украинские войска официально объявили о своем отступлении из Угледара. Выход украинской армии из Угледара, который долгое время был "стратегическим форпостом на линии фронта в Донецкой области", даст россиянам неоспоримое преимущество. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

РФ получила важную победу: на Западе намекнули, что фронт может обвалиться

Российские военные. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что теперь оккупанты могут занять выгодное расположение, что дает российскому командованию, да еще и накануне зимы. Высотные жилые дома расположены на возвышенной равнине посреди ровных полей.

Кроме того, город находится всего в нескольких километрах от контролируемой Россией железнодорой дороги из Донецка в Крым, которая выступает для Кремля альтернативой Крымскому мосту.

Стоит отметить, то, что ситуация для Украины существенно ухудшилась сообщают также аналитики мониторингового проекта DeepState. Отмечается, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области.

По данным аналитиков, противник оккупировал город Угледар Донецкой области. Но и это не все проблемы. У россиян также есть продвижение, но уже на своей территории. Российский войска вернули под свой контроль село Обуховка Курской области РФ. 

"Волновахский район по старой административной системе полностью потерян", — заявляет DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска, с большой вероятностью, захватили Угледар 1 октября после сообщения о выводе украинских войск. При этом неясно, добьется ли противник быстрого продвижения за пределами населенного пункта в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-02/ukraine-outpost-falls-to-russian-forces-after-months-of-fighting?srnd=homepage-europe
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