РФ подготовила информатаку против одного из украинских министров: подробности от ГУР

Российские спецслужбы подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

В украинской разведке сообщают, что российские спецслужбы разослали своим пропагандистам новую методичку нарративов для подрыва доверия к Украине среди партнеров на Западе.

В частности, россияне планируют "вбросить" фейки о том, что "Корумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС", а также использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием.

Также "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием", а "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

"Цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров", – говорится в сообщении украинской разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает находиться в широкомасштабной войне с Россией. После неудачи с блицкригом Кремль сделал ставку на конфликт "в долгую", чему, среди прочего, помогает обход санкций (позволяя агрессору клепать ракеты), а также недостаточная помощь Украине со стороны союзников. На поле боя в данный момент Силы обороны Украины имеют некоторые успехи в Херсонской и Запорожской областях, а также к югу от Бахмута. Тогда как россияне мощно атакуют на Авдеевском направлении и на Купянско-Лиманском. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мыслями по поводу происходящего сейчас на фронтах российско-украинской войны, включая военный и внешнеполитический, а также поделились некоторыми прогнозами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Рустем Умеров рассказал, сколько Россия потеряла военных во время наступления на Авдеевку.



