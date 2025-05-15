РФ наращивает темпы наступления: в DeepState показали, какой населенный пункт оставили ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска за последние сутки имеют продвижение в Донецкой области. В частности, стало известно о захвате врагом поселка Новое. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.
Наступление России. Фото из открытых источников
В сообщении говорится, что враг также имеет продвижение возле трех населенных пунктов Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического канала DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
Ранее "Комментарии" писали – могут ли ВСУ сорвать летнюю операцию РФ: какие два наиболее угрожающих участка фронта.
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