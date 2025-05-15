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РФ наращивает темпы наступления: в DeepState показали, какой населенный пункт оставили ВСУ

DeepState фиксирует, что россияне оккупировали еще один поселок в Донецкой области

сегодня, 09:12
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска за последние сутки имеют продвижение в Донецкой области. В частности, стало известно о захвате врагом поселка Новое. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

РФ наращивает темпы наступления: в DeepState показали, какой населенный пункт оставили ВСУ

Наступление России. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что враг также имеет продвижение возле трех населенных пунктов Донецкой области.

"Враг оккупировал Новое, а также продвинулся в Часовом Яру, Малиновке и возле Новой Полтавки", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического канала DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.  

"В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление", — рассказал военный.

Ранее "Комментарии" писали – могут ли ВСУ сорвать летнюю операцию РФ: какие два наиболее угрожающих участка фронта.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21824
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