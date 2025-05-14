Под разговоры о переговорах: в DeepState показали, куда сумели прорваться оккупанты

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического канала DeepState.
Наступление России. Фото DeepState
Аналитики подтверждают, что россияне продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области.
Отметим, в ночь на 13 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
Согласно обновленной карте боевых действий от DeepState, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
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