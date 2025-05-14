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Под разговоры о переговорах: в DeepState показали, куда сумели прорваться оккупанты

DeepState фиксирует, что оккупанты продвинулись возле Новоселки

сегодня, 07:14
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического канала DeepState.

Под разговоры о переговорах: в DeepState показали, куда сумели прорваться оккупанты

Наступление России. Фото DeepState

Аналитики подтверждают, что россияне продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области.

Отметим, в ночь на 13 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

Согласно обновленной карте боевых действий от DeepState, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.                                                                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. 

"В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление", — рассказал военный.




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Источник: https://deepstatemap.live/#6/49.4383200/32.0526800
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