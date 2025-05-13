logo

BTC/USD

102356.31

ETH/USD

2448.34

LTC/USD

102.67

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Фронт пришел в движение: в DeepState показали, где прорвались оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

Фронт пришел в движение: в DeepState показали, где прорвались оккупанты

DeepState фиксирует, что оккупанты продвинулись в Торецке и на Покровском направлении

сегодня, 07:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

Фронт пришел в движение: в DeepState показали, где прорвались оккупанты

Наступление России. Фото: DeepState

Согласно обновленной карте боевых действий от DeepState, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Покровском направлении в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление", — рассказал военный.

Ранее "Комментарии" писали — Российская Федерация готовится к обширной наступательной операции летом, и именно этот период может стать ключевым для планов Кремля. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости