Это направление на фронте военные называют адом: где враг не считается с потерями, рвется вперед

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Кравцев Сергей
Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику.
От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы, отмечают аналитики DeepState.
Читайте также на портале "Комментарии" — сложная ситуация сложилась на участке от Новодаровки до Вольного Поля на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.
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