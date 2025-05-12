Это направление на фронте военные называют адом: где враг не считается с потерями, рвется вперед

Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление", — рассказал военный.

Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику.

От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы, отмечают аналитики DeepState.

"Наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Если с первым для россиян все безуспешно, то район Тарасовки напряженный из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки ситуация обостряется, где противник подобрался вплотную к селу", — пишут в DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — сложная ситуация сложилась на участке от Новодаровки до Вольного Поля на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.



