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Оккупанты активно штурмуют Покровское направление – что говорят в DeepState

Россияне наступают на Покровском направлении – куда пытаются прорваться

сегодня, 11:26
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Недилько Ксения

Сложная ситуация сложилась на участке от Новодаровки до Вольного Поля на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Оккупанты активно штурмуют Покровское направление – что говорят в DeepState

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что 3 мая противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно – на Вольное Поле, на Зеленом Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

"Суммарно кац*п провел не менее 46 штурмовых действий, силами 2 рот пехоты и при поддержке 75 мотоциклов. Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 дохлых п*даров и еще 45 раненых.

Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел добиться тактического успеха и занять немало лесополос. Также, кац*пам удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе у Зеленого Поля", – отмечают в DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжают активно использовать оккупированный Мариуполь как логистический коридор для опрокидывания вооружения на фронт. На этот раз, кроме привычной бронетехники, отмечена транспортировка систем противовоздушной обороны и противоминных тралов. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, в частности, на Запорожском направлении.

Он подчеркнул, что буквально вчера, 4 мая, российская авиация сбросила девять управляемых авиабомб на Орехов. Такие действия врага, по его мнению, четкий сигнал: россияне перешли к этапу авиационной подготовки перед наземной атакой. По словам Андрющенко, для прикрытия собственной авиации, российским войскам нужны мощные системы ПВО, поэтому их массово стягивают ближе к зоне боевых действий. А противоминные тралы, сопровождающие технику, свидетельствуют о намерении оккупантов прочищать пути для наступления тяжелой бронетехники. Андрющенко отметил, что все это может предшествовать попытке реализовать задуманное Кремлем так называемое "большое наступление".



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