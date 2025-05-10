Как передает портал "Комментарии", в ночь на 10 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Покровском направлении в Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

Согласно информации аналитиков DeepState, российские силы достигли локального продвижения у Романовки, Александрополя и Новой Полтавки на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте, где не прекращаются ожесточенные бои.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация готовится к обширной наступательной операции летом, и именно этот период может стать ключевым для планов Кремля. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Как он отметил, несмотря на осложнения в экономической сфере РФ и введенные международные ограничения, российский лидер Владимир Путин пока не намерен вступать в мирные переговоры.

Также издание "Комментарии" сообщало – диктатор Российской Федерации Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие с целью создания имиджа миротворца перед российским населением, а также для укрепления поддержки своей политики. Об этом заявил военный аналитик Sky News Шон Белл.

Ранее "Комментарии" писали – украинские защитники сумели стабилизировать ситуацию на Покровском направлении Донецкой области, а кое-где и перехватили тактическую инициативу, отбросив противника из ранее занятых позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.



