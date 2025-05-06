ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на самом горячем направлении: заявление Сырского

Украинские защитники сумели стабилизировать ситуацию на Покровском направлении Донецкой области, а кое-где и перехватили тактическую инициативу, отбросив противника из ранее занятых позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Покровское направление – один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу", – отметил главком.

Во время рабочей поездки на передовую Александр Сырский отметил наградами 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" — одно из подразделений, которое мастерски применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, за сутки 5 мая на Покровском направлении украинские воины остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

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