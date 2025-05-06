На Западе рассказали, благодаря чему у россиян новые достижения на фронте

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Кравцев Сергей
Российская тактика атак на мотоциклах не так уж и безрезультатна, как может показаться на первый взгляд. Есть немало подтверждений, что она срабатывает и помогает российским воякам незначительно продвигаться на линии фронта на востоке Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришел военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что в последние дни российские штурмовые группы штурмовали линию украинских траншей, пролегающую вдоль шоссе Т-0504, соединяющего Покровск и город Константиновка.
Обозреватель указывает, что в последние дни 39-я мотострелковая бригада РФ нашла уязвимое место на украинской линии: участок открытой траншеи возле села Малиновка, лишенный какого-либо лесного покрова. Российские беспилотники поразили часть бронетехники, перевозившей украинские войска к траншее, и в течение выходных захватили часть траншеи.
В результате примерно за месяц оккупанты продвинулись приблизительно на милю и захватили плацдарм в украинских оборонительных сооружениях вокруг Покровска. Теперь, если им удастся перебросить больше сил на плацдарм, они смогут оккупировать больше территории и оказать давление на восточный фланг Покровска, указывает Акс.
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