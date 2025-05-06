На Западе рассказали, благодаря чему у россиян новые достижения на фронте

Российская тактика атак на мотоциклах не так уж и безрезультатна, как может показаться на первый взгляд. Есть немало подтверждений, что она срабатывает и помогает российским воякам незначительно продвигаться на линии фронта на востоке Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришел военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что в последние дни российские штурмовые группы штурмовали линию украинских траншей, пролегающую вдоль шоссе Т-0504, соединяющего Покровск и город Константиновка.

"Пересечение линии траншей является необходимым первым шагом, если русские собираются окружить Покровск. Ценой больших затрат они добиваются определенного прогресса, и лидирующую роль в этом занимают мотоциклетные войска", — пишет Акс.

Обозреватель указывает, что в последние дни 39-я мотострелковая бригада РФ нашла уязвимое место на украинской линии: участок открытой траншеи возле села Малиновка, лишенный какого-либо лесного покрова. Российские беспилотники поразили часть бронетехники, перевозившей украинские войска к траншее, и в течение выходных захватили часть траншеи.

В результате примерно за месяц оккупанты продвинулись приблизительно на милю и захватили плацдарм в украинских оборонительных сооружениях вокруг Покровска. Теперь, если им удастся перебросить больше сил на плацдарм, они смогут оккупировать больше территории и оказать давление на восточный фланг Покровска, указывает Акс.

"Это чрезвычайно рискованное начинание. Большинство атак русских на мотоциклах терпят неудачу, часто ценой большей части задействованных войск и мотоциклов. Последующие атаки сократившегося запаса бронетехники России также обходятся дорого. Гражданские мотоциклы, автомобили, фургоны и грузовики теперь составляют 90 процентов потерь российской техники, но это не значит, что российские полки не теряют также десятки танков и боевых машин каждую неделю", — отмечает аналитик.

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