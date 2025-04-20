Диктатор Российской Федерации Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие с целью создания имиджа миротворца перед российским населением, а также для укрепления поддержки своей политики. Об этом заявил военный аналитик Sky News Шон Белл.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Как отмечает издание, еще одной мотивацией для объявления перемирия стало стремление Путина выиграть время для опрокидывания 50 тысяч российских военнослужащих из почти полностью уволенной Курской области на позиции на Донбассе.

"Я совсем не удивлюсь, если Россия использует эту паузу, чтобы переместить свои силы и быть готовой к следующему большому наступлению", — подчеркнул Белл.

Кроме того, эксперт обращает внимание на еще один фактор, который может повлиять на решение российского руководства. По его словам, в Кремле существует обеспокоенность, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов возвращения России в международное сообщество.

"Трамп предлагает Путину вариант: вернуться из статуса изгоя, потенциально вернуться в G8, не иметь НАТО на пороге, избавиться от некоторых санкций. Я подозреваю, что Путин будет немного обеспокоен тем, что непредсказуемый Трамп может внезапно снова поддержать Украину", — подытожил Шон Белл.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в идомо, какую цену готов "заплатить" Белый дом за перемирие. Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу "пасхального перемирия" появилось неслучайно — оно прозвучало после публикаций в средствах массовой информации о потенциальной готовности Соединенных Штатов признать Крым российской территорией.

На это обратил внимание журналист британского издания The Guardian Люк Гардинг. В частности, он напомнил о недавней статье агентства Bloomberg, в которой говорилось, что американская сторона может быть настроена предоставить Путину стратегическое преимущество, согласившись на российский контроль над аннексированным полуостровом.