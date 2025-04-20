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Лиля Воробьева
Диктатор Российской Федерации Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие с целью создания имиджа миротворца перед российским населением, а также для укрепления поддержки своей политики. Об этом заявил военный аналитик Sky News Шон Белл.
Новое наступление РФ (фото из открытых источников)
Как отмечает издание, еще одной мотивацией для объявления перемирия стало стремление Путина выиграть время для опрокидывания 50 тысяч российских военнослужащих из почти полностью уволенной Курской области на позиции на Донбассе.
Кроме того, эксперт обращает внимание на еще один фактор, который может повлиять на решение российского руководства. По его словам, в Кремле существует обеспокоенность, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов возвращения России в международное сообщество.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в идомо, какую цену готов "заплатить" Белый дом за перемирие. Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу "пасхального перемирия" появилось неслучайно — оно прозвучало после публикаций в средствах массовой информации о потенциальной готовности Соединенных Штатов признать Крым российской территорией.На это обратил внимание журналист британского издания The Guardian Люк Гардинг. В частности, он напомнил о недавней статье агентства Bloomberg, в которой говорилось, что американская сторона может быть настроена предоставить Путину стратегическое преимущество, согласившись на российский контроль над аннексированным полуостровом.
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