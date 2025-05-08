Он будет одним из самых трудных за всю войну: когда Россия начнет наступление

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Лиля Воробьева
Российская Федерация готовится к обширной наступательной операции летом, и именно этот период может стать ключевым для планов Кремля. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
Наступление РФ (фото из открытых источников)
Как он отметил, несмотря на осложнения в экономической сфере РФ и введенные международные ограничения, российский лидер Владимир Путин пока не намерен вступать в мирные переговоры.
По мнению эксперта, Россия сейчас сфокусирована на достижении военных целей, в том числе на полном захвате Донецкой области.
Сазонов также подчеркнул, что предстоящая летняя кампания, вероятно, будет одной из самых трудных за весь период полномасштабной войны, однако украинские силы обороны уже готовятся к ней.
"Возможно, самой тяжелой из времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится".
В завершение военнослужащий ВСУ предположил, что возвращение к переговорам между сторонами возможно уже осенью, когда экономическая ситуация в России станет критической.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда РФ может атаковать страны НАТО . Постоянное наращивание Россией военной силы вызывает беспокойство. РФ не только возобновляет арсеналы, но и перемещает новые артиллерийские подразделения в границы НАТО, заявил директор нидерландского агентства военной разведки вицеадмирал Петер Рисинк.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2024 году расходы России на оборону достигли примерно 149 млрд долларов, что на 38% больше, чем в 2023 году и вдвое больше, чем в 2015 году.
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