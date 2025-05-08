Он будет одним из самых трудных за всю войну: когда Россия начнет наступление



Российская Федерация готовится к обширной наступательной операции летом, и именно этот период может стать ключевым для планов Кремля. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Как он отметил, несмотря на осложнения в экономической сфере РФ и введенные международные ограничения, российский лидер Владимир Путин пока не намерен вступать в мирные переговоры.

"С точки зрения логики Путин должен уже садиться за мирные переговоры и выводить предприятия из-под санкций, чтобы не добить экономику. Но он готов подождать", – отметил Сазонов.

По мнению эксперта, Россия сейчас сфокусирована на достижении военных целей, в том числе на полном захвате Донецкой области.

"Путин верит, что летом произойдет масштабное наступление, в результате которого удастся что-нибудь захватить. Возможно, он ставит своей целью полностью оккупировать Донецкую область. Путин грезит тем, чтобы войти в российские учебники по истории как "собиратель земель"", — добавил он.

Сазонов также подчеркнул, что предстоящая летняя кампания, вероятно, будет одной из самых трудных за весь период полномасштабной войны, однако украинские силы обороны уже готовятся к ней.

"Возможно, самой тяжелой из времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится".

В завершение военнослужащий ВСУ предположил, что возвращение к переговорам между сторонами возможно уже осенью, когда экономическая ситуация в России станет критической.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда РФ может атаковать страны НАТО . Постоянное наращивание Россией военной силы вызывает беспокойство. РФ не только возобновляет арсеналы, но и перемещает новые артиллерийские подразделения в границы НАТО, заявил директор нидерландского агентства военной разведки вицеадмирал Петер Рисинк.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2024 году расходы России на оборону достигли примерно 149 млрд долларов, что на 38% больше, чем в 2023 году и вдвое больше, чем в 2015 году.