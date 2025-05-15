Могут ли ВСУ сорвать летнюю операцию РФ: какие два наиболее угрожающих участка фронта

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Кравцев Сергей
В сети и СМИ много обсуждений на тему массированного летнего наступления России. Могут ли ВСУ сорвать операцию РФ? Какие на сегодня два наиболее угрожающих участка фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Самусь в эфире "24 канала" рассказал, что российские войска в самом деле активно готовится к летнему наступлению. Им поставлена задача достичь того результата, на который оккупанты надеялись еще в прошлом году.
По его словам, в планы россиян в частности входит оккупация всей Донецкой области. Это россиянам и в первую очередь кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно для стартовых позиций для разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Так на некоторых направлениях фронта уже фиксируются все признаки начала наступательных действий со стороны РФ. Например, на Покровском направлении резко увеличилось количество боевых столкновений.
Однако у украинских военных, по словам Самуся, есть возможность сорвать планы врага. Российские военные уже заявляют о новых наступательных действиях ВСУ в Курской области. Именно это и может сбить темп оккупантов.
В таком случае армия РФ не сможет сосредоточить все свои силы на запланированных для наступления направлениях и вынуждена будет перебрасывать их снова на территорию Курской области.
По его мнению, если украинским воинам удастся проникнуть в Брянскую, Курскую и Белгородскую область и создать там условия, которые сделают невозможным формирование оккупантами наступательной группировки, то это окончательно помешает реализовать РФ планы летней кампании.
Военный эксперт Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" рассказал, что российские войска пытаются обойти Покровск с запада и прорваться возле Константиновки. На этих направлениях в Донецкой области россияне пытаются перерезать ключевые маршруты и создать окружение.
По его словам, довольно непростая ситуация на участках сражений в Курской и Сумской областях.
Эксперт говорит, что из очень напряженных моментов это, конечно, Покровск и все, что вокруг него. Россияне имеют целью обойти этот важный город через Днепропетровскую область, "огородами" пройти с запада, перерезать дорогу Покровск-Павлоград и таким образом перерезать наше сообщение.
С другой стороны, по его словам, — Новооленовка между Константиновкой и Покровском.
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