Могут ли ВСУ сорвать летнюю операцию РФ: какие два наиболее угрожающих участка фронта

В сети и СМИ много обсуждений на тему массированного летнего наступления России. Могут ли ВСУ сорвать операцию РФ? Какие на сегодня два наиболее угрожающих участка фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На некоторых направлениях фронта уже фиксируются признаки наступления РФ

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире "24 канала" рассказал, что российские войска в самом деле активно готовится к летнему наступлению. Им поставлена задача достичь того результата, на который оккупанты надеялись еще в прошлом году.

По его словам, в планы россиян в частности входит оккупация всей Донецкой области. Это россиянам и в первую очередь кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно для стартовых позиций для разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Так на некоторых направлениях фронта уже фиксируются все признаки начала наступательных действий со стороны РФ. Например, на Покровском направлении резко увеличилось количество боевых столкновений.

Однако у украинских военных, по словам Самуся, есть возможность сорвать планы врага. Российские военные уже заявляют о новых наступательных действиях ВСУ в Курской области. Именно это и может сбить темп оккупантов.

В таком случае армия РФ не сможет сосредоточить все свои силы на запланированных для наступления направлениях и вынуждена будет перебрасывать их снова на территорию Курской области.

"С украинской стороны, если говорить о тактическом плане, это больше похоже на формирование буферной зоны, нет смысла идти вглубь Курской области", — отметил эксперт.

По его мнению, если украинским воинам удастся проникнуть в Брянскую, Курскую и Белгородскую область и создать там условия, которые сделают невозможным формирование оккупантами наступательной группировки, то это окончательно помешает реализовать РФ планы летней кампании.

С Покровска вновь поступают тревожные новости

Военный эксперт Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" рассказал, что российские войска пытаются обойти Покровск с запада и прорваться возле Константиновки. На этих направлениях в Донецкой области россияне пытаются перерезать ключевые маршруты и создать окружение.

По его словам, довольно непростая ситуация на участках сражений в Курской и Сумской областях.

"На Сумщине 85 кв. км находится в серой зоне. Наши военные говорят, что там уже давно есть регулярные войска РФ, где-то с начала марта. Это неприятный момент. Из приятного — нам удалось выбить небольшую часть территории вблизи Липцев, это Харьковская область", — сказал Ступак.

Эксперт говорит, что из очень напряженных моментов это, конечно, Покровск и все, что вокруг него. Россияне имеют целью обойти этот важный город через Днепропетровскую область, "огородами" пройти с запада, перерезать дорогу Покровск-Павлоград и таким образом перерезать наше сообщение.

С другой стороны, по его словам, — Новооленовка между Константиновкой и Покровском.

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