Лишь кирпич и обломки бетона: военные показали фото Волчанска через год после наступления РФ

Как передает портал "Комментарии", воины 34-го отдельного мотопехотного батальона Волкодавы 57 ОМПБр показали фото из Волчанска Харьковской области, на который ровно год назад началось российское наступление.

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

"Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска. Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев", – говорится в сообщении военных.

Защитники подчеркивают, что за это время они не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода ВСУ провели зачистку, и он также перешел в полосу ответственности 34-го отдельного мотопехотного батальона Волкодавы 57 ОМПБр.

Военные рассказывают, что за год город практически сравняли с землей — сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, оборону приходится держать в руинах.

Защитники отмечают, что от домов, в которых еще совсем недавно была жизнь остался кирпич, обломки бетона. Под ним – норы.

"Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", – говорится в сообщении.

По данным военных, техника в город не заезжает, работа артиллерии ограничена. В этих условиях на передний план выходит пехота. Противник ежедневно проводит штурмовые действия, но Волчанск стал для россиян самой настоящей мясорубкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты еще раз планируют захватить Волчанск: в ВСУ назвали опасную дату.