Оккупанты еще раз планируют захватить Волчанск: в ВСУ назвали опасную дату

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Оккупационные войска России не прекращают попыток прорвать оборонные позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении. Особенно упорные бои ведутся вблизи населенного пункта Двуречное. Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE командир одного из разведывательных подразделений ВСУ Денис Ярославский.
Фото: 24 Канал
По его словам, украинские военные активно применяют беспилотники, позволяющие полностью контролировать ситуацию на поле боя и своевременно реагировать на угрозы.
Кроме того, Ярославский предостерег, что накануне 9 мая российские силы могут попытаться активизироваться в районе Волчанска, вероятно, для символического повторного захвата города. Впрочем, украинские военные готовы к такому развитию событий.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области защитники Украины успешно отразили очередную атаку противника, уничтожив живую силу и технику армии РФ.
Также не исключается, что российские силы могут повторить сценарий мая прошлого года — тогда они совершили наступательные действия с севера Харьковщины. В Госпогранслужбе предупреждают, что ситуация в приграничных районах Харьковской и Сумской областей остается одной из самых опасных. Оккупанты стремятся прорваться вглубь украинской территории и создать условную "серую зону".
Портал "Комментарии" писал, что российские террористы не смогли воплотить свое намерение и обойти Волчанск с запада. Однако, как отметил Денис Попович, оккупанты и дальше пытаются захватить город. В настоящее время, добавил эксперт, враг сумел взять под контроль северные окраины города.
Новости