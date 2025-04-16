Оккупанты еще раз планируют захватить Волчанск: в ВСУ назвали опасную дату

Оккупационные войска России не прекращают попыток прорвать оборонные позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении. Особенно упорные бои ведутся вблизи населенного пункта Двуречное. Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE командир одного из разведывательных подразделений ВСУ Денис Ярославский.

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По его словам, украинские военные активно применяют беспилотники, позволяющие полностью контролировать ситуацию на поле боя и своевременно реагировать на угрозы.

"Я только что вернулся из района Волчанска, а перед тем был на Купянском направлении. Самая горячая ситуация сейчас наблюдается в районе Двухлетнего. Там продолжаются ожесточенные столкновения, враг постоянно пробует штурмовать наши позиции. Наши подразделения держат оборону, активно используют БПЛА для обнаружения и уничтожения противника", — отметил он.

Кроме того, Ярославский предостерег, что накануне 9 мая российские силы могут попытаться активизироваться в районе Волчанска, вероятно, для символического повторного захвата города. Впрочем, украинские военные готовы к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области защитники Украины успешно отразили очередную атаку противника, уничтожив живую силу и технику армии РФ.

Также не исключается, что российские силы могут повторить сценарий мая прошлого года — тогда они совершили наступательные действия с севера Харьковщины. В Госпогранслужбе предупреждают, что ситуация в приграничных районах Харьковской и Сумской областей остается одной из самых опасных. Оккупанты стремятся прорваться вглубь украинской территории и создать условную "серую зону".

Портал "Комментарии" писал, что российские террористы не смогли воплотить свое намерение и обойти Волчанск с запада. Однако, как отметил Денис Попович, оккупанты и дальше пытаются захватить город. В настоящее время, добавил эксперт, враг сумел взять под контроль северные окраины города.