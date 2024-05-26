РФ может увеличить преимущество в войне: что ждет Украину

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Марьян Ощановский
Российская армия наращивает преимущество на поле боя, впереди Украину ждут сложные времена, считает британский аналитик Джек Уотлинг.
Россия накапливает ресурсы для войны. Фото из открытых источников
Аналитик считает, что Россия сможет нарастить наступательные действия, если украинцы не смогут наладить мобилизацию и обучение военного персонала.
Джек Уотлинг подчеркнул, что в 2023 году РФ втянула ВСУ во многие беспорядочные бои, в которых россияне использовали заключенных, а Украина — квалифицированные кадры с опытом боевых действий.
Аналитик отметил, что в течение следующих месяцев РФ создавала учебные подразделения на границе, построила систему подготовки и стала систематически создавать новые подразделения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.
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