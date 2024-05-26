РФ может увеличить преимущество в войне: что ждет Украину

Российская армия наращивает преимущество на поле боя, впереди Украину ждут сложные времена, считает британский аналитик Джек Уотлинг.

Россия накапливает ресурсы для войны. Фото из открытых источников

"Мы находимся в ситуации, когда украинские военные ежедневно наносят россиянам большие потери, но они теряют позиции. Это деморализует украинцев, потому что ни солдаты, ни общество вообще не видят четкого плана, как Украина с помощью союзников будет побеждать. Дело не в том, что украинские солдаты не хотят воевать. На самом деле это желание общества понять, каков их дальнейший путь вперед", — отметил Джек Уотлинг.

Аналитик считает, что Россия сможет нарастить наступательные действия, если украинцы не смогут наладить мобилизацию и обучение военного персонала.

Джек Уотлинг подчеркнул, что в 2023 году РФ втянула ВСУ во многие беспорядочные бои, в которых россияне использовали заключенных, а Украина — квалифицированные кадры с опытом боевых действий.

Аналитик отметил, что в течение следующих месяцев РФ создавала учебные подразделения на границе, построила систему подготовки и стала систематически создавать новые подразделения.

"Многие нынешние российские новобранцы – контрактники, которых в основном не мобилизовали принудительно. Качество их сил пока достаточно низкое, но они продолжают генерировать войско на достаточно стабильном уровне, что является серьезным вызовом для Украины", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.