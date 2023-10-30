РФ лишилась стратегического объекта системы ПВО на западе Крыма: куда попали ВСУ

Этой ночью украинские защитники успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

ПВО РФ. Фото из открытых источников

"В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

Отметим, сегодня крымские телеграмм-каналы также сообщали о том, что во временно оккупированном Севастополе раздались громкие залпы, рейд из-за бухты перекрыт. Также оккупанты вновь приняли решение перекрыть Крымский мост.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, затрагивая тему парламентского саммита "Крымской платформы", отметил, что наша страна не оставит оккупантам ни своих территорий, ни своих людей. Отдельно при этом президент упомянул жителей Крыма и Севастополя. А в своем обращении к участникам второй Крымской платформы Зеленский акцентировал, что иллюзии о господстве России в Черном море исчезают, подчеркнув, что Черноморский флот РФ постепенно уходит из Крыма. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, как Украина может вернуть полуостров.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли россияне сбивать американские ракеты ATACMS – будет ли атакован Крымский мост.



