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РФ хочет до конца года захватить весь Донбасс: в ВСУ озвучили подробные планы врага

Враг стремится оккупировать весь Донбасс еще в этом году

сегодня, 22:17
Автор:
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Марьян Ощановский
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До конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ хочет до конца года захватить весь Донбасс: в ВСУ озвучили подробные планы врага

Россия продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит.

"Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, сейчас многие украинские батальоны укомплектованы на 40-60%, что считается нормой из-за тотального дефицита людей.

При этом военный отметил, что "российская мобилизационная машина перегревается", поскольку увеличивается количество случаев принудительной мобилизации, что означает пробуксовку рекрутинговых центров как в России, так и за ее пределами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09XZKjUdE4LY43r67FXYdYBTVVh8kTcavmQbEurZTsjfVRgc2hME4V38kxvJ2rKPhl&id=100000878673787
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