РФ хочет до конца года захватить весь Донбасс: в ВСУ озвучили подробные планы врага

До конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник.

Россия продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит.

"Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, сейчас многие украинские батальоны укомплектованы на 40-60%, что считается нормой из-за тотального дефицита людей.

При этом военный отметил, что "российская мобилизационная машина перегревается", поскольку увеличивается количество случаев принудительной мобилизации, что означает пробуксовку рекрутинговых центров как в России, так и за ее пределами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.