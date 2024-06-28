РФ готовит молодежь в оккупации к войне против Украины: что об этом известно

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Марьян Ощановский
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики строят сеть "Юнармии".
Россия усиливает милитаризацию молодежи в оккупации. Фото из открытых источников
Как отмечает Центр национального сопротивления, соответствующее милитаризованное формирование является российским аналогом нацистского движения гитлерьюгенд, которое в будущем должно стать основой ВС РФ.
Сообщается, что в июне на Савур-Могиле присягу враждебному движению приняли до сотни украинских подростков. В последствии именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве обороны РФ.
По данным Центра сопротивления, россияне привлекают подростков обещаниями о социальном росте. Однако враг не говорит о том, что украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.
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Ігор
сегодня, 21:34
Тобто дітки наших чиновників депутатів суддів прокурорів, інших бюджетників які все життя харчувались Україною, а також місцевого білякоритного бізнесу, тепер перевзуваються і будуть воювати проти тих, хто їх вигодовував 35 років. А як гарно виглядали у вишиванках, і як патриотично кричали кричалки! Ну прямо, як Таліби в Афганістані пішли проти США, яке їх озброїло. Або як Китай, який піднявся на західних інвестиціях, а тепер відбирає гегемонію у "золотого мільярда" разом з Тайванем.