logo

BTC/USD

60159.18

ETH/USD

3384.02

LTC/USD

73.40

USD/UAH

40.82

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ готовит молодежь в оккупации к войне против Украины: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовит молодежь в оккупации к войне против Украины: что об этом известно

Враг продолжает осуществлять мероприятия по милитаризации подростков на оккупированных территориях

сегодня, 21:18
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики строят сеть "Юнармии".

РФ готовит молодежь в оккупации к войне против Украины: что об этом известно

Россия усиливает милитаризацию молодежи в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, соответствующее милитаризованное формирование является российским аналогом нацистского движения гитлерьюгенд, которое в будущем должно стать основой ВС РФ.

Сообщается, что в июне на Савур-Могиле присягу враждебному движению приняли до сотни украинских подростков. В последствии именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве обороны РФ.

По данным Центра сопротивления, россияне привлекают подростков обещаниями о социальном росте. Однако враг не говорит о том, что украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-nabraly-novu-partiyu-yunarmijtsiv-z-pidlitkiv-na-tot/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 21:34

Тобто дітки наших чиновників депутатів суддів прокурорів, інших бюджетників які все життя харчувались Україною, а також місцевого білякоритного бізнесу, тепер перевзуваються і будуть воювати проти тих, хто їх вигодовував 35 років. А як гарно виглядали у вишиванках, і як патриотично кричали кричалки! Ну прямо, як Таліби в Афганістані пішли проти США, яке їх озброїло. Або як Китай, який піднявся на західних інвестиціях, а тепер відбирає гегемонію у "золотого мільярда" разом з Тайванем.


Новости

Все новости