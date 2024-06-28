На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики строят сеть "Юнармии".

Россия усиливает милитаризацию молодежи в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, соответствующее милитаризованное формирование является российским аналогом нацистского движения гитлерьюгенд, которое в будущем должно стать основой ВС РФ.

Сообщается, что в июне на Савур-Могиле присягу враждебному движению приняли до сотни украинских подростков. В последствии именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве обороны РФ.

По данным Центра сопротивления, россияне привлекают подростков обещаниями о социальном росте. Однако враг не говорит о том, что украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.