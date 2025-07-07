РФ бросает все силы на прорыв этого участка фронта: где продолжаются ожесточенные бои

Российские оккупационные войска не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников возле Покровска. Оккупанты пытаются добиться успеха за счет численного преимущества. Об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Наступление России. Фото: из открытых источников

По информации украинских военных, на Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Яблоновка, Разино, Владимировка, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Николаевка, Зверево, Новоэкономичное и Лисовка.

Также в последние сутки продолжались бои неподалеку Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Алексеевки и Дачного.

"Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", — сказано в сообщении.

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