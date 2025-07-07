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Театр боевых действий будет расширяться или российское наступление уже провалено

Планы Кремля на полную оккупацию Украины вызывают беспокойство

7 июля 2025, 10:16
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Кравцев Сергей

Уже позади первый месяц лета. В июне россияне в разы усилили свое наступление в Украине. Теперь же театр боевых действий будет расширяться или российское наступление уже провалено? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Театр боевых действий будет расширяться или российское наступление уже провалено

Наступление России. Фото: из открытых источников

Россияне будут пытаться прорваться в Днепропетровскую область

Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что российские оккупационные войска продолжат наступление на Сумскую и Харьковскую область. Кроме того, противник будет пытаться зайти на территорию Днепропетровской области.

По мнению эксперта, враг будет делать это с целью "обмена" в будущем: мол, оккупанты прекратят наступление на этих направлениях, а Силы обороны выйдут из Донецкой области, говорит эксперт.

Дмитрий Снегирев заявил, что он ожидает расширения театра боевых действий за счет новых территорий. 

"В первую очередь это будет происходить в Сумской и Харьковской областях, также будет попытка врага прорваться на территорию Днепропетровской области. Возможность масштабирования театра боевых действий будет использована российской стороной как военно-политическое давление на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончанию войны в Украине. Это то, что стоит ожидать не только на летний период, но и на осенний", – высказался эксперт. 

Дмитрий Снегирев также вспомнил о последнем телефонном разговоре между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В нем правитель РФ дал понять, что не планирует менять характер боев по крайней мере до выполнения определенных целей так называемой "СВО", добавил Снегирев. А это – выход на административные границы Донецкой области.

Особую тревогу вызывает заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и Россия – одно целое

Военный обозреватель Александр Шульман в эфире канала "Киев24" заявил, что российская пропаганда усугубляет патриотические настроения внутри РФ, и путинский режим не теряет надежды достичь значимых результатов на фронте.

Эксперт отметил, особую тревогу вызывает заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и Россия — одно целое, что означает планы Кремля не ограничиваться захватом лишь отдельных областей, а стремиться к полной оккупации.

Обозреватель отметил, что, несмотря на болезненные черты руководителя РФ, его слова нельзя игнорировать, ведь Путин – не говорящий без оснований офицер Комитета государственной безопасности. По словам Шульмана, ситуация остается серьезной и не стоит недооценивать угрозу, которую несет российское наступление.

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