Есть угроза новых наступлений россиян: куда срочно приехал Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на два дня посетил Южнослобожанское направление, где "есть угроза новых наступательных действий" россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом главком написал у себя в Facebook.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Не оставляю без внимания ни один участок фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами – командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым", – отметил Александр Сырский.

По его словам, здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем.

Александр Сырский отметил, что он подробно изучил оперативную информацию на месте, выяснил потребности и запросы военных, а также отдал необходимые указания.

"Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков", – говорится в сообщении главкома ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.



