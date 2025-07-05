Украине дают всего пару недель: какой тревожный прогноз выдали на Западе

Тех запасов вооружения, которое поставили Украине партнеры ранее, скорее всего, хватит до конца лета. Но есть и худший сценарий, когда зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на военных аналитиков.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Все системы вооружения являются критически важными поставками для украинской обороны. Поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Разрыв может возникнуть, если Европа не попытается его как-то заполнить", — заявил военный аналитик Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.

Его мнение разделяет в военный эксперт Томас Тайнер, который считает поставки ракет ПВО самой важной частью западной военной помощи.

По его оценкам, ранее поставленных боеприпасов для систем HIMARS Украине может хватить до сентября, но это только в том случает, если использовать их экономно. А вот зенитные ракеты PAC-3 для систем Patriot могут исчерпаться буквально за пару недель, если российские войска начнут интенсивно обстреливать Украину баллистикой.

"Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник "Шахед", — предупредил Тайнер.

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