Украине дают всего пару недель: какой тревожный прогноз выдали на Западе

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Кравцев Сергей
Тех запасов вооружения, которое поставили Украине партнеры ранее, скорее всего, хватит до конца лета. Но есть и худший сценарий, когда зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на военных аналитиков.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Его мнение разделяет в военный эксперт Томас Тайнер, который считает поставки ракет ПВО самой важной частью западной военной помощи.
По его оценкам, ранее поставленных боеприпасов для систем HIMARS Украине может хватить до сентября, но это только в том случает, если использовать их экономно. А вот зенитные ракеты PAC-3 для систем Patriot могут исчерпаться буквально за пару недель, если российские войска начнут интенсивно обстреливать Украину баллистикой.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин включился в "интенсивные переговоры" о поставке Украине американских систем ПВО Patriot, поскольку Россия усиливает атаки с использованием дронов и ракет, а США на этой неделе приостановили поставки оружия. Такое заявление сделал представитель правительства Германии Стефан Корнелиус.
Также издание "Комментарии" сообщало – чего испугался Дональд Трамп: почему сразу заговорил о передаче Украине ракет Patriot.